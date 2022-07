Traffico Roma del 26-07-2022 ore 08:30 (Di martedì 26 luglio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione in primo piano ancora le difficoltà registrate sulla tangenziale l’incendio di un veicolo provoca lunghe Code in direzione di San Giovanni tra lo svincolo Pietralata Monti Tiburtini e l’uscita a San Lorenzo Verano l’incendio è stato domato Tuttavia si transita su carreggiate ridotta in attesa della rimozione del veicolo ripercussioni sul tratto Urbano della Romana Aquila Dov’è il Traffico risulta congestionato con le code registrate a partire dal raccordo fino all’emissione per la tangenziale est sono a casa mi sveglio Mentana incidente code tra Le Rughe Formello in direzione Roma la coda registrate di poco più di 2 km passiamo sul raccordo anulare per Traffico intenso incolonnamento in carreggiata interna dal video con la Roma Napoli fino ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in primo piano ancora le difficoltà registrate sulla tangenziale l’incendio di un veicolo provoca lunghe Code in direzione di San Giovanni tra lo svincolo Pietralata Monti Tiburtini e l’uscita a San Lorenzo Verano l’incendio è stato domato Tuttavia si transita su carreggiate ridotta in attesa della rimozione del veicolo ripercussioni sul tratto Urbano dellana Aquila Dov’è ilrisulta congestionato con le code registrate a partire dal raccordo fino all’emissione per la tangenziale est sono a casa mi sveglio Mentana incidente code tra Le Rughe Formello in direzionela coda registrate di poco più di 2 km passiamo sul raccordo anulare perintenso incolonnamento in carreggiata interna dal video con laNapoli fino ...

