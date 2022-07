Tom Hanks mette all’asta la sua Fiat 128, quanto vale l’auto usata in The Post (Di martedì 26 luglio 2022) L’attore partecipa a un’asta di beneficienza con l’auto usata nel film The Post. Si tratta di una macchina d’epoca risalente al 1975, che l’attore aveva deciso di acquistare dopo il film. Tom Hanks vende la Fiat 128 all’asta di beneficienza Nel film, uscito nel 2017, Tom Hanks è il co-protagonista e direttore del giornale The Post, realizzato da Steven Spielberg e che ha per tema i Pentagon Papers. In diverse scene, l’attore viene inquadrato alla guida di questa macchina che oggi è diventata un pezzo di collezione. Appassionato di auto d’epoca, Hanks ha deciso di acquistarla alla fine di quel film. Oggi la mette all’asta per beneficenza e il ricavato sarà devoluto per finanziare i progetti della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 luglio 2022) L’attore partecipa a un’asta di beneficienza connel film The. Si tratta di una macchina d’epoca risalente al 1975, che l’attore aveva deciso di acquistare dopo il film. Tomvende la128di beneficienza Nel film, uscito nel 2017, Tomè il co-protagonista e direttore del giornale The, realizzato da Steven Spielberg e che ha per tema i Pentagon Papers. In diverse scene, l’attore viene inquadrato alla guida di questa macchina che oggi è diventata un pezzo di collezione. Appassionato di auto d’epoca,ha deciso di acquistarla alla fine di quel film. Oggi laper beneficenza e il ricavato sarà devoluto per finanziare i progetti della ...

