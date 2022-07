Sopravvissuti: tutto sulla nuova serie mistery con Lino Guanciale (Di martedì 26 luglio 2022) Una barca a vela salpa per una traversata oceanica ma dopo pochi giorni a causa di una violenta tempesta scompare dai radar. Un anno dopo il relitto viene ritrovato con a bordo ancora vivi solo sette dei dodici passeggeri. Cos'è successo agli altri? E quale segreto nascondono i superstiti? Ruota attorno a queste domande Sopravvissuti, il mistery drama di Rai1 con Lino Guanciale e un cast internazionale, una delle serie evento più attese della prossima stagione tv al via a settembre: diretta da Carmine Elia è un progetto ambizioso a guida italiana e prodotto dall’alleanza europea tra Rai, France Télévisions e ZDF. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction, che debutterà a ottobre 2022. Sopravvissuti, la nuova ... Leggi su panorama (Di martedì 26 luglio 2022) Una barca a vela salpa per una traversata oceanica ma dopo pochi giorni a causa di una violenta tempesta scompare dai radar. Un anno dopo il relitto viene ritrovato con a bordo ancora vivi solo sette dei dodici passeggeri. Cos'è successo agli altri? E quale segreto nascondono i superstiti? Ruota attorno a queste domande, ildrama di Rai1 cone un cast internazionale, una delleevento più attese della prossima stagione tv al via a settembre: diretta da Carmine Elia è un progetto ambizioso a guida italiana e prodotto dall’alleanza europea tra Rai, France Télévisions e ZDF. Eccoquello che c'è da saperefiction, che debutterà a ottobre 2022., la...

CarleMauro : RT @CarleMauro: Sono iniziate le propagande elettorali il #pdnetwork punta tutto sul #Fascismo I suoi elettori: gay, trans, clandestini ??… - indier1ta00 : immagina andare al concerto di Harry styles e lui tutto ad un tratto si mette a parlare in italiano io sarei morta… - CarleMauro : Sono iniziate le propagande elettorali il #pdnetwork punta tutto sul #Fascismo I suoi elettori: gay, trans, clande… - Riccardo_Piazza : RT @IlSensoDiCerte: Le mattine già stanche, gli occhi sopravvissuti, le guarnizioni che tengono, nonostante tutto. - CrisNettuni : Parole sante! Ma se volesse andar via si accomodi pure, nessuno lo trattiene. A meno che non sia la stessa società… -