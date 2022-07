Samuele Mecucci | ve lo ricordate l’ex tronista? Ecco com’è diventato | Irriconoscibile

Leggi su kronic

(Di martedì 26 luglio 2022)è un nome che abbiamo conosciuto in una della trasmissioni più famose di sempre.come è cambiato oggi È stato un vero protagonista all’interno del dating show di Maria De Filippi. Prima ha vestito i panni di corteggiatore, in seguito quelli di. Vidi? Oggi sembra essere davvero un’altra persona. Ha cambiato il suo look in modo impressionante,è stato in grado di conquistare il pubblico soprattutto per la sua simpatia travolgente. Tutti lo ricorderanno per il suo fisico statuario, e per quei meravigliosi lunghissimi capelli biondi.lasciò la trasmissione di Maria De Filippi per Luana. ...