Renato Sanches Milan, i rossoneri non mollano e sono ancora in corsa (Di martedì 26 luglio 2022) Il Milan è ancora in corsa per Renato Sanches: ecco i dettagli sul possibile trasferimento del centrocampista portoghese Stando a quanto riferito da Tuttosport, nonostante le continue voci che arrivano dalla Francia che spingono il giocatore verso il PSG, il Milan sarebbe ancora in corsa per l'acquisto di Renato Sanches. Il club rossonero non ha ancora ritirato la sua offerta e spera a di arrivare alla fumata bianca per il centrocampista portoghese del Lille. L'articolo proviene da Calcio News 24.

