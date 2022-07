infoitinterno : Rampelli (Fdi) sui no a Meloni premier: “Misoginia strisciante” - IsabellaTurata : RT @catlatorre: Rampelli (FDI): 'Con noi al governo, i gay avranno pari diritti e libertà di scelta'. Caro Rampelli, è la Costituzione a v… - Anto_Matti1987 : RT @catlatorre: Rampelli (FDI): 'Con noi al governo, i gay avranno pari diritti e libertà di scelta'. Caro Rampelli, è la Costituzione a v… - Piero_Strada : RT @catlatorre: Rampelli (FDI): 'Con noi al governo, i gay avranno pari diritti e libertà di scelta'. Caro Rampelli, è la Costituzione a v… - PorellaOfficial : RT @catlatorre: Rampelli (FDI): 'Con noi al governo, i gay avranno pari diritti e libertà di scelta'. Caro Rampelli, è la Costituzione a v… -

La Stampa

La mordacchia non piace a. Fabioe Francesco Lollobrigida, interpellati dalla Stampa, si dicono "meravigliati" dalle parole di Tajani che, tra l'altro, chiede a Meloni di "dimostrare" di ...Il PPE vorrebbe il coordinatore di FI, Antonio Tajani, dafanno le pernacchie. Fabioricorda che "da giovane era monarchico", il che è vero, e Guido Crosetto che "non ha statura e ... Rampelli (Fdi) sui no a Meloni premier: “Misoginia strisciante” L'indicazione del nome del candidato premier prima del 25 settembre non ci sarà (Meloni ci sperava). La suddivisione dei collegi è un rebus molto complicato da risolvere. La defezione dell'ala moderat ...«Il tema non mi appassiona - dice Tajani in un'intervista alla Stampa - delle regole si troveranno». Lollobrigida si dice «sorpreso dai passaggi su Giorgia Meloni» e precisa: «La storia politica e per ...