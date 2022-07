Perché gli atleti urlano? (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo aver perso il controllo della sua Ferrari in curva e aver infilato il muro Charles Leclerc ha lanciato un urlo disperato, un noooooooo barbarico e improvviso che abbiamo potuto ascoltare in diretta tramite le comunicazioni radio della scuderia rossa. Il suo urlo, elettrificato dalle onde radio, è sembrato arrivare da un posto lontano, umano ma anche no, portando con sé una disperazione profonda, atavica. Era un urlo di frustrazione, certo, legato a un errore che poi ammetterà essere stato suo, ma era anche qualcosa di più, un piccolo segno di cedimento, l’apertura di uno squarcio sull’interiorità di un pilota di Formula 1, una specie che è restia a mostrare emozioni che non siano la temerarietà, la spavalderia o la freddezza. Leclerc poi dirà che avrebbe preferito che il suo rantolo rimanesse privato – più per vergogna che per privacy – ma è anche consapevole che la Formula 1 deve ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo aver perso il controllo della sua Ferrari in curva e aver infilato il muro Charles Leclerc ha lanciato un urlo disperato, un noooooooo barbarico e improvviso che abbiamo potuto ascoltare in diretta tramite le comunicazioni radio della scuderia rossa. Il suo urlo, elettrificato dalle onde radio, è sembrato arrivare da un posto lontano, umano ma anche no, portando con sé una disperazione profonda, atavica. Era un urlo di frustrazione, certo, legato a un errore che poi ammetterà essere stato suo, ma era anche qualcosa di più, un piccolo segno di cedimento, l’apertura di uno squarcio sull’interiorità di un pilota di Formula 1, una specie che è restia a mostrare emozioni che non siano la temerarietà, la spavalderia o la freddezza. Leclerc poi dirà che avrebbe preferito che il suo rantolo rimanesse privato – più per vergogna che per privacy – ma è anche consapevole che la Formula 1 deve ...

