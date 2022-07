Milan, la preparazione in vista della partita con il Wolfsberger (Di martedì 26 luglio 2022) Il Milan al lavoro in vista del prossimo impegno di avvicinamento all’inizio del campionato contro il Wolfsberger Nel terzo giorno di ritiro austriaco a Villach, il Milan nella giornata di oggi ha svolto un allenamento mattutino, in vista dell’amichevole di domani contro il Wolfsberger. REPORTDopo essere scesi in campo per una sessione di attivazione muscolare e il riscaldamento, i rossoneri hanno disputato una serie di partitelle su campo ridotto, prima di dedicarsi alla fase tattica e concludere la seduta con una esercitazione sui tiri in porta. MERCOLEDÌ 27 LUGLIOIl programma di domani prevede il test in campo a Klagenfurt alle 19.00. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Ilal lavoro indel prossimo impegno di avvicinamento all’inizio del campionato contro ilNel terzo giorno di ritiro austriaco a Villach, ilnella giornata di oggi ha svolto un allenamento mattutino, indell’amichevole di domani contro il. REPORTDopo essere scesi in campo per una sessione di attivazione muscolare e il riscaldamento, i rossoneri hanno disputato una serie di partitelle su campo ridotto, prima di dedicarsi alla fase tattica e concludere la seduta con una esercitazione sui tiri in porta. MERCOLEDÌ 27 LUGLIOIl programma di domani prevede il test in campo a Klagenfurt alle 19.00. L'articolo proviene da Calcio News 24.

