Mediaset vince un’altra battaglia contro la pirateria (Di martedì 26 luglio 2022) Mediaset Mentre le piattaforme streaming si stanno adoperando per combattere la pirateria, piaga tutt’altro che semplice da eliminare, Mediaset batte cassa. Pier Silvio Berlusconi si è infatti aggiudicato la battaglia legale contro il sito Rojadirecta, che per anni ha trasmesso illegalmente gli eventi sportivi che la tv del Biscione garantisce ai propri abbonati (prima Premium, oggi Infinity). “Il Tribunale di Roma – con sentenza 11672/2022 emessa il 21 luglio – ha condannato la piattaforma online Rojadirecta a risarcire Mediaset per violazione dei diritti d’autore audiovisivi con sfruttamento commerciale“ fa sapere l’azienda di Cologno Monzese in una nota. Il sito incriminato è stato così condannato ad un risarcimento di oltre 500.000 euro, a cui vanno aggiunti circa 25.000 euro ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 luglio 2022)Mentre le piattaforme streaming si stanno adoperando per combattere la, piaga tutt’altro che semplice da eliminare,batte cassa. Pier Silvio Berlusconi si è infatti aggiudicato lalegaleil sito Rojadirecta, che per anni ha trasmesso illegalmente gli eventi sportivi che la tv del Biscione garantisce ai propri abbonati (prima Premium, oggi Infinity). “Il Tribunale di Roma – con sentenza 11672/2022 emessa il 21 luglio – ha condannato la piattaforma online Rojadirecta a risarcireper violazione dei diritti d’autore audiovisivi con sfruttamento commerciale“ fa sapere l’azienda di Cologno Monzese in una nota. Il sito incriminato è stato così condannato ad un risarcimento di oltre 500.000 euro, a cui vanno aggiunti circa 25.000 euro ...

