Juventus, un big in attacco escluso clamorosamente: delirio dei fan sui social (Di martedì 26 luglio 2022) La Juventus, pare abbia escluso un big del reparto offensivo da una partita avvenuta di recente. E ovviamente, i fan sono insorti subito. Allo stato attuale, la Juventus in Serie A è probabilmente la regina del mercato. I tanti acquisti che sono approdati di recente alla corte di Max Allegri, sono tutti degli innesti di ottima qualità. Ma soprattutto, anche a livello mediatico, visto e considerato quanto si è parlato della campagna acquisti dei bianconeri. Tuttavia, una mossa attuata dalla stessa società non sembra essere stata digerita dai tifosi, i quali si sono inevitabilmente scagliati sui social. ANSA FotoDopo l’arrivo di Bremer, sembrava che i tifosi bianconeri potessero finalmente dormire sogni tranquilli. Tuttavia, questa clamorosa esclusione sembra averli turbati parecchio. I problemi all’interno dello ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 26 luglio 2022) La, pare abbiaun big del reparto offensivo da una partita avvenuta di recente. E ovviamente, i fan sono insorti subito. Allo stato attuale, lain Serie A è probabilmente la regina del mercato. I tanti acquisti che sono approdati di recente alla corte di Max Allegri, sono tutti degli innesti di ottima qualità. Ma soprattutto, anche a livello mediatico, visto e considerato quanto si è parlato della campagna acquisti dei bianconeri. Tuttavia, una mossa attuata dalla stessa società non sembra essere stata digerita dai tifosi, i quali si sono inevitabilmente scagliati sui. ANSA FotoDopo l’arrivo di Bremer, sembrava che i tifosi bianconeri potessero finalmente dormire sogni tranquilli. Tuttavia, questa clamorosa esclusione sembra averli turbati parecchio. I problemi all’interno dello ...

capuanogio : Lo scontro per #Bremer tra #Juventus e #Inter è lo stesso scontro dell’estate 2019 per #Lukaku. Inteso come importa… - fattoputiniano : @valebertuu Fa sorridere che se fosse andato via anni fa, quando era cercato dalle Big europee, magari oggi sarebbe… - Dalla_SerieA : Juventus-Roma: per la 3ª di Serie A i biglietti in vendita dal 28 luglio - - infoitsport : Juventus, il big arriva con lo scambio a sorpresa - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: La Juve punta un big del Psg -