Insigne e Criscito portano Napoli a Toronto (Di martedì 26 luglio 2022) Insigne e Criscito hanno portato un po' di Napoli in quel di Toronto cantando canzoni napoletane mentre un loro compagno di squadra li ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 26 luglio 2022)hanno portato un po' diin quel dicantando canzoni napoletane mentre un loro compagno di squadra li ...

Grifoman1 : RT @Grifoman1: Insigne e Criscito ascoltano musica napoletana in auto in giro per le strade di Toronto | VIDEO - Grifoman1 : Insigne e Criscito ascoltano musica napoletana in auto in giro per le strade di Toronto | VIDEO - infoitsport : Insigne e Criscito, musica napoletana a tutto volume in auto in giro per Toronto (VIDEO) - NapoliToday : #Calcio #social Insigne e Criscito ascoltano musica napoletana in auto in giro per le strade di Toronto | VIDEO… - mauritosaelemae : Vorrei essere con criscito e insigne a Toronto. Hanno un botto di soldi, si godono la vita senza che ogni 2 metri u… -