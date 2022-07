Ilary Blasi non ha resistito | rientrata in Italia | è tornata proprio lì!

(Di martedì 26 luglio 2022) Percontinuano le vacanze estive dopo la rottura con Totti, ma questa volta èlì. Questa estate 2022 è stata sicuramente costellata dai gossip. Tra ritorni di fiamma, nuovi amori e separazioni vip, non si smette di parlare della fine della coppia più amata in. Francesco Totti eL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : “Ma tornano insieme?”. Francesco Totti e Ilary Blasi gli attenti fan della coppia hanno notato - #tornano #insieme… - panevinoeansia : RT @justtmat: ILARY BLASI INVITATA ALLA PREMIERE TI SCONGIURO - AlBizzotto : RT @tempoweb: Candidare #FrancescoTotti, il sogno folle del #Pd #ElezioniPolitiche2022 #26luglio #iltempoquotidiano - KaloTwittaCose : LA POTENZA DI ILARY BLASI NON SI SPIEGA IDKSKAKFKFJAHA - BioFares : Caffeina Donna 'Vive lì, con Noemi...'. Bomba su Francesco Totti, si scopre tutto quando Ilary Blasi torna in Itali… -

Fortementein.com

foto: gettyimages Non ce ne voglianoe Francesco Totti, ma l'affaire di cuore più chiacchierato dell'estate 2022 è la . Dopo il matrimonio lampo a Las Vegas, la luna di miele a Parigi. Un trionfo assoluto di romanticismo, ...Silvia e Melory: sempre al fianco diSono passate due settimane da quandoe Francesco Totti hanno annunciato, con due cominciati separati, la fine del loro matrimonio. Subito dopo Silvia e Melory, sorelle della conduttrice Mediaset, hanno cominciato a ... Ilary Blasi e Francesco Totti “tornano insieme”. L'annuncio fa impazzire tanti e tremare alcuni Per Ilary Blasi continuano le vacanze estive dopo la rottura con Totti, ma questa volta è tornata proprio lì. Questa estate 2022 è stata sicuramente costellata dai gossip. Tra ritorni di fiamma, nuovi ...Chi lo avrebbe mai detto che il potere dello chemisier avrebbe conquistato anche il cuore di Jennifer Lopez Non ce ne vogliano Ilary Blasi e Francesco Totti, ma l’affaire di cuore più chiacchierato d ...