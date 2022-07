Gas, l’Ue risparmia per l’inverno: si lavora a price cap (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati membri dell’Ue, davanti alla sfida della Russia di Vladimir Putin che apre e chiude i rubinetti del gas a proprio piacimento, usandolo come “arma”, rispondono uniti e approvano un piano per risparmiare il 15% di metano dal primo agosto 2022 al 31 marzo 2023 rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Il piano proposto dalla Commissione Europea mercoledì scorso è stato rivisto in alcune parti, cosa che lo ha reso ancora più sofisticato e complesso, dato che “l’Europa funziona così”, come dice il ministro tedesco Robert Habeck. La sostanza, tuttavia, rimane tutta nella versione approvata oggi dal Consiglio Energia straordinario a Bruxelles. La presidente Ursula von der Leyen si compiace del via libera del Consiglio: ora, dice, “siamo pronti ad affrontare la questione della sicurezza energetica su scala europea, come ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati membri del, davanti alla sfida della Russia di Vladimir Putin che apre e chiude i rubinetti del gas a proprio piacimento, usandolo come “arma”, rispondono uniti e approvano un piano perre il 15% di metano dal primo agosto 2022 al 31 marzo 2023 rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Il piano proposto dalla Commissione Europea mercoledì scorso è stato rivisto in alcune parti, cosa che lo ha reso ancora più sofisticato e complesso, dato che “l’Europa funziona così”, come dice il ministro tedesco Robert Habeck. La sostanza, tuttavia, rimane tutta nella versione approvata oggi dal Consiglio Energia straordinario a Bruxelles. La presidente Ursula von der Leyen si compiace del via libera del Consiglio: ora, dice, “siamo pronti ad affrontare la questione della sicurezza energetica su scala europea, come ...

