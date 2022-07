Furti in serie nel centro di Roma: 6 arresti in 48 ore (Di martedì 26 luglio 2022) Roma – I Carabinieri del Gruppo di Roma continuano i controlli nelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti nella Capitale e nelle periferie, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. Nelle ultime 48 ore, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, il bilancio dell’attività è di 6 persone arrestate per furto. I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato una coppia di cittadini romeni, lui 22enne e lei 23enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a derubare un turista messicano in via dei Fori Imperiali. I due hanno avvicinato alle spalle la vittima e, mentre era distratto intento a fotografare l’area archeologica, hanno prelevato il suo portafogli dallo zaino che aveva al seguito. I ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022)– I Carabinieri del Gruppo dicontinuano i controlli nelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti nella Capitale e nelle periferie, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. Nelle ultime 48 ore, coordinati dalla Procura della Repubblica di, il bilancio dell’attività è di 6 persone arrestate per furto. I Carabinieri del ComandoPiazza Venezia hanno arrestato una coppia di cittadini romeni, lui 22enne e lei 23enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a derubare un turista messicano in via dei Fori Imperiali. I due hanno avvicinato alle spalle la vittima e, mentre era distratto intento a fotografare l’area archeologica, hanno prelevato il suo portafogli dallo zaino che aveva al seguito. I ...

