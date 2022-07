Elezioni, Nardella: 'Non mi candido, il mio compito è rimanere alla guida di Firenze' (Di martedì 26 luglio 2022) Il sindaco interviene sui suoi canali social in merito a una sua possibile candidatura alle Elezioni ... Leggi su lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) Il sindaco interviene sui suoi canali social in merito a una sua possibile candidatura alle...

controradio : Nardella non si candida e resta sindaco di Firenze. Da Prato gli fa eco Biffoni - 055firenze : Elezioni, Nardella non si candida: 'Il mio compito è rimanere alla guida di Firenze' #ElezioniPolitiche2022… - venti4ore : Elezioni, Nardella non mi candido, resto a guida di Firenze - gaia_nardella : RT @ComVentotene: Il milione di posti di lavoro quasi trent'anni dopo diventa un milione di alberi. Greenwashing modello Silvio. #Berluscon… - RosannaGalante : @DarioNardella @pdnetwork @repubblica Col 30% non si vincono le elezioni caro Nardella ????Le elezioni possiamo darle… -