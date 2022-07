Elezioni: Letta, 'unità per comporre candidature con riduzione posti' (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Il tema dell'unità interna sarà una grandissima risorsa. Tra due settimane ci saranno tantissimi scontenti, ma mettetevi nei pani dei segretari regionali che dovranno comporre una riduzione" delle candidature "sulla base di competenze, allargamento, facce giovani, donne". Lo ha detto Enrico Letta nelle repliche in Direzione. "Dobbiamo considerare non che c'è qualcuno che va a casa, ma che il campo da gioco è un numero tre volte x che comprende i posti dove vinciamo e quelli dove potremo vincere -ha spiegato il segretario del Pd-. L'unica condizione è consentire a tutti di mettersi in gioco con attenzione e competenze e territori, perchè le persone devono candidarsi a casa propria". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Il tema dell'interna sarà una grandissima risorsa. Tra due settimane ci saranno tantissimi scontenti, ma mettetevi nei pani dei segretari regionali che dovrannouna" delle"sulla base di competenze, allargamento, facce giovani, donne". Lo ha detto Enriconelle repliche in Direzione. "Dobbiamo considerare non che c'è qualcuno che va a casa, ma che il campo da gioco è un numero tre volte x che comprende idove vinciamo e quelli dove potremo vincere -ha spiegato il segretario del Pd-. L'unica condizione è consentire a tutti di mettersi in gioco con attenzione e competenze e territori, perchè le persone devono candidarsi a casa propria".

