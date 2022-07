(Di martedì 26 luglio 2022) “Mi sono dimesso da”. E’ quanto conferma Davide Crippa, che ha guidato il gruppodel M5s. “Non avendo condiviso laadottata dai vertici del Movimento 5, che ha causato la crisi del governo Draghi e i suoi drammatici effetti economici su famiglie e imprese, nonché la conseguente, prevedibile rottura di quel progetto ambizioso del campo progressista che ci aveva visti protagonisti di una importante svoltadentro e fuori dal Movimento, ritengo – scrive – non sia più opportuno proseguire nel ruolo di rappresentanza che svolgo, dopo essere stato eletto per tre volte,guida del gruppo parlamentare Movimento 5dei ...

Agenzia_Italia : #Libia Mohamed Hamuda ha ribadito l'obiettivo di arrivare entro cinque anni a una produzione petrolifera di tre mil… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Se dovessi giocare a una gara primo,secondo,terzo,quarto posto, puntando del denaro, ebbene........Dico Chi vince le… - AIRL_Onlus : RT @Agenzia_Italia: #Libia Mohamed Hamuda ha ribadito l'obiettivo di arrivare entro cinque anni a una produzione petrolifera di tre milioni… - atafaunalamp : @MarioFurore l'errore più grande che i cinque stelle potessero fare è stato quello di fidarsi , dopo il governo Con… - FilippoFrancio1 : 'Niente assolutamente alleanza con i Cinque stelle'. Vedrai, a elezioni fatte, che se i seggi dei Cinque * saranno… -

Il Denaro

... 'Azione', comprensibilmente disgustato dalla scelta dei suoi vecchi compagni dem di andare al governo conStelle. Il fondatore ha sempre giurato che si sarebbe presentato alleda ...ROMA - 'Sentirete dire che in questeserve il voto utile: o si vota Meloni o Letta, o Calenda, o Di Maio o Renzi. Io dico che noi del Movimentostelle saremo il terzo polo, il terzo campo, il terzo incomodo con la sua ... Elezioni, i Cinque Stelle continuano a perdere pezzi. Si dimette il capogruppo alla Camera: Non condivido la linea politica - Ildenaro.it Ci sarà una sorpresa, ci sarà un terzo incomodo: il Movimento 5 Stelle con la sua agenda progressista e sociale“. “Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto”, ha aggiunto ..."Area Draghi", lavori in corso in vista delle elezioni: il retroscena. Girandola di incontri: al lavoro Di Maio, Calenda e Letta ...