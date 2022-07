Duplantis verso l’infinito

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 26 luglio 2022) Sul più bello, la regia stava per dimenticarselo. Le telecamere indugiano prima sul quartetto statunitense della 4×400 femminile, che ha appena vinto l’oro, e poi su quello giamaicano, argento. Sono le ultime medaglie di corsa assegnate ai mondiali di atletica di Eugene 2022, in Oregon, e per un attimo la sonnolenza delle cinque del mattino confonde noi spettatori d’oltreoceano: i Mondiali sono finiti, no? Possiamo tornare a dormire? In quel momento l’immagine stacca su Armand, per tutti Mondo, che sta già raggiungendo la massima velocità di rincorsa con quella buffa asta lunghissima ormai quasi orizzontale al terreno, come nei tornei medioevali a cavallo in cui bisognava disarcionare l’avversario. Ma certo,. Per un attimo quasi mi vergogno di essermene dimenticato. Eppure ho puntato la sveglia due ore e mezzo prima praticamente ...