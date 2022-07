Calenda a Sky Tg24: “Se Draghi non è disponibile a fare il premier mi candido io” (Di martedì 26 luglio 2022) “Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese, del resto l’ho già fatto al Ministero dello Sviluppo economico”. Sono le parole di Carlo Calenda in un’intervista a SkyTg24. “Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo a una persona”, ha aggiunto il leader di Azione intervenendo sul futuro esecutivo italiano in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) “Se domanidicesse che non èallora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese, del resto l’ho già fatto al Ministero dello Sviluppo economico”. Sono le parole di Carloin un’intervista a Sky. “Noi pensiamo a un governobis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo a una persona”, ha aggiunto il leader di Azione intervenendo sul futuro esecutivo italiano in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

