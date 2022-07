Bilancio Comune di Salerno, passano i provvedimenti finanziari (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutipassano con venti voti a favore ed otto contrari i provvedimenti finanziari presentati oggi nella manovra di Bilancio dall’assessore Paola Adinolfi, all’esame del consiglio comunale di Salerno nella lunga ed articolata seduta in programma oggi. Presentando le manovre, l’assessore ha parlato di disavanzo e non di pre- dissesto chiarendo che non ci sono gli indici. Mancano nei conti 170 milioni di euro ed è toccato proprio all’assessore al Bilancio sintetizzare le misure più importanti proposte dalla manovra con la quale il Comune di Salerno cerca di recuperare il debito che grava sulle casse. “Abbiamo passato in rassegna tutte le possibili aree di intervento” ha spiegato l’assessore Adinolfi, confermando quanto criticato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuticon venti voti a favore ed otto contrari ipresentati oggi nella manovra didall’assessore Paola Adinolfi, all’esame del consiglio comunale dinella lunga ed articolata seduta in programma oggi. Presentando le manovre, l’assessore ha parlato di disavanzo e non di pre- dissesto chiarendo che non ci sono gli indici. Mancano nei conti 170 milioni di euro ed è toccato proprio all’assessore alsintetizzare le misure più importanti proposte dalla manovra con la quale ildicerca di recuperare il debito che grava sulle casse. “Abbiamo passato in rassegna tutte le possibili aree di intervento” ha spiegato l’assessore Adinolfi, confermando quanto criticato ...

