Bargiggia: “Il Napoli segue un portiere di cui nessuno ha parlato” (Di martedì 26 luglio 2022) Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Tra le altre cose, Bargiggia ha parlato delle operazioni di mercato in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato: Bargiggia: “Il Napoli si sta muovendo benissimo” “Kim? Il presidente non ha influito nella chiusura della trattativa, che ha avuto luogo questa mattina. Sentivo dire che il suo procuratore ha incontrato De Laurentiis, ma non è vero. Il Napoli ha fatto un’operazione pazzesca, specialmente se si considera che il difensore era a un passo dal Rennes, stava per prendere un aereo per la Francia. Il pagamento del cartellino sarà biennale, mentre il ragazzo percepirà 2,5M più bonus netti a stagione. La clausola sarà di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022) Paolo, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Tra le altre cose,hadelle operazioni di mercato in casa. Di seguito quanto evidenziato:: “Ilsi sta muovendo benissimo” “Kim? Il presidente non ha influito nella chiusura della trattativa, che ha avuto luogo questa mattina. Sentivo dire che il suo procuratore ha incontrato De Laurentiis, ma non è vero. Ilha fatto un’operazione pazzesca, specialmente se si considera che il difensore era a un passo dal Rennes, stava per prendere un aereo per la Francia. Il pagamento del cartellino sarà biennale, mentre il ragazzo percepirà 2,5M più bonus netti a stagione. La clausola sarà di ...

cn1926it : #Bargiggia: “#Mertens ha sbagliato i tempi e si è sopravvalutato. #Salernitana? Non so” - Dario12875098 : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @lucacerchione Ma da quello che le risulta il Napoli il sostituto di Mertens non lo prende? - maradoniano1972 : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @lucacerchione Grazie Paolo...infatti da più parti leggevo 3 + 2 e non mi sembrava logi… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: MERCATO - Bargiggia: 'Napoli, Neto solo se si libererà a costo zero, ecco la richiesta del club azzurro al West Ham per P… - Salvato95551627 : RT @infoitsport: MERCATO - Bargiggia:'Napoli, sondaggio del Torino per Alex Meret, ecco la situazione' -