Un Posto al Sole Anticipazioni 26 luglio 2022: Chiara abbandona Nunzio. Franco si sente in colpa! (Di lunedì 25 luglio 2022) Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 26 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Chiara parte senza Nunzio e il ragazzo è distrutto. Franco pensa che sia colpa sua e non sa come consolare il figlio. Intanto Raffaele cerca di riconquistare Ornella ma sembra tutto inutile. Leggi su comingsoon (Di lunedì 25 luglio 2022) Scopriamo le Trame e ledi Unaldel 26. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3,parte senzae il ragazzo è distrutto.pensa che sia colpa sua e non sa come consolare il figlio. Intanto Raffaele cerca di riconquistare Ornella ma sembra tutto inutile.

