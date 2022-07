Un intenso fine settimana di sbarchi (Di lunedì 25 luglio 2022) Negli ultimi due giorni circa 2mila migranti sono arrivati in Italia via mare, la situazione è molto difficile soprattutto nel centro di accoglienza di Lampedusa Leggi su ilpost (Di lunedì 25 luglio 2022) Negli ultimi due giorni circa 2mila migranti sono arrivati in Italia via mare, la situazione è molto difficile soprattutto nel centro di accoglienza di Lampedusa

gemin_steven98 : RT @ilpost: Un intenso fine settimana di sbarchi - ilpost : Un intenso fine settimana di sbarchi - ipofisi : @azzumel Ti dirò, ieri avevo così caldo che ad un certo punto mi sono immaginata pelata ma alla fine mi sono detta… - donchi06 : RT @CYworldteam: ?? #CanYaman Ig post Fine riprese... Ridiamo ma in realtà siamo molto dispiaciuti che il set sia finito. Per me è stata u… - can_puglia_fp_ : RT @CYworldteam: ?? #CanYaman Ig post Fine riprese... Ridiamo ma in realtà siamo molto dispiaciuti che il set sia finito. Per me è stata u… -