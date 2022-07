Ucraina, Shevchenko: “Dobbiamo eliminare la guerra, impatto psicologico sui bambini” (Di lunedì 25 luglio 2022) “Quasi tre milioni di bambini ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case negli ultimi cinque mesi, a causa del conflitto. L’impatto fisico della guerra è evidente, ma non possiamo dimenticare l’impatto psicologico su questi giovani. Non basta togliere un bambino dalla guerra. Dobbiamo eliminare la guerra dai bambini. Lo sport ha l’incredibile potere di abbattere le barriere e creare speranza nei momenti di disperazione. Oggi a Varsavia abbiamo visto il meglio dello sport e del gioco in azione durante le attività divertenti ed edificanti di TeamUp. Sono orgoglioso e grato che Laureus stia sostenendo iniziative come questa, lavorando in collaborazione con War Child e Save the Children, per aiutare questi ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) “Quasi tre milioni diucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case negli ultimi cinque mesi, a causa del conflitto. L’fisico dellaè evidente, ma non possiamo dimenticare l’su questi giovani. Non basta togliere un bambino dallaladai. Lo sport ha l’incredibile potere di abbattere le barriere e creare speranza nei momenti di disperazione. Oggi a Varsavia abbiamo visto il meglio dello sport e del gioco in azione durante le attività divertenti ed edificanti di TeamUp. Sono orgoglioso e grato che Laureus stia sostenendo iniziative come questa, lavorando in collaborazione con War Child e Save the Children, per aiutare questi ...

