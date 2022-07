Uccide la figlia malata e tenta il suicidio: in fin di vita (Di lunedì 25 luglio 2022) Tragedia familiare a Marigliano , in provincia di Napoli, dove un uomo di 89 anni ha ucciso la figlia 56enne, malata da tempo di Alzheimer , e ha tentato di togliersi la vita con un colpo di pistola ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 luglio 2022) Tragedia familiare a Marigliano , in provincia di Napoli, dove un uomo di 89 anni ha ucciso la56enne,da tempo di Alzheimer , e hato di togliersi lacon un colpo di pistola ...

