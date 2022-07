Tragico incidente automobilistico: giovane madre muore, figlio miracolosamente illeso (Di lunedì 25 luglio 2022) Tragedia su una strada del Centro Italia: una giovane madre ha perso la vita in un incidente automobilistico. sull’auto viaggiava anche il figlio, illeso. Le strade italiane non smettono di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 25 luglio 2022) Tragedia su una strada del Centro Italia: unaha perso la vita in un. sull’auto viaggiava anche il. Le strade italiane non smettono di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Carla52995927 : Il mio cielo è pieno di angeli..??????(mamma ..papà fratello..un tragico incidente anni fa ) ..spesso guardo il cielo… - News_24it : PONTINIA - Daniel Rossi, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte domenica 24 luglio, lungo la Migli… - BMussatti : RT @11Giuliano: Malore alla guida: Muore madre di 32 anni in un tragico incidente stradale, in auto anche il figlio di pochi mesi. Pescina… - ManfrediPotenti : RT @ManfrediPotenti: Scontro #Argentario, Potenti (Lega): Subito reato omicidio nautico 'Il tragico incidente dell'Argentario tra un motosc… - infoitinterno : Domani i funerali di Vanessa Carta, morta in un tragico incidente -