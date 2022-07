Tour de France Il successo inatteso di Jonas Vingegaard

(Di lunedì 25 luglio 2022) di Alberto Sigona. Il giovane talento danese ridimensiona il favorito, nonché campione uscente, T. Pogacar, aggiudicandosi a sorpresa il Giro di Francia. Alla vigilia di questode, lo sloveno Tadej Pogacar, campione uscente, sembrava non dovesse avere rivali nella lotta al Titolo, e la curiosità di addetti ai lavori ed appassionati ruotava più

Secondo danese della storia a salire sul gradino più alto delde. Prima di Jonas Vigegaard, Bjarne Riis, "monsieur 60%", così chiamato per i suoi livelli "monstre" di ematocrito. Finì ...Non è riuscita l'impresa a Elisa Balsamo , che, nella prima tappe delde2022 al femminile, nello scenario suggestivo dei Campi Elisi a Parigi, si è dovuta accontentare del settimo posto in volata. A vincere, infatti, è stata l'olandese Lorena Wiebes, prima ...