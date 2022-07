Tim Summer Hits cantanti 25 luglio 2022 | ospiti e scaletta quarta puntata a Portopiccolo

prendoipali : @questoeuncodice Letteralmente Io che oggi pensavo di vedere il continuo di ieri ma no devo aspettare domenica pros… - facciolananna1 : Tg2 Post da sabato 26 e poi giovedì al termine del Tim Summer Hits gli speciali elettorali #ascoltitv @AleStonata - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #Ascoltitv Iscriviti gratuitame… - Radiomusikblog : Gli ospiti di stasera 25 luglio a Tim Summer Hits - galactic_ditto : RT @zazoomblog: Scaletta Tim Summer Hits quarta puntata: ci sarà da divertirsi stasera appuntamento imperdibile - #Scaletta #Summer #quart… -

Nuovo appuntamento, questa sera 25 luglio, con ilHits, lo show musicale dell'estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Sarà il borgo di Portopiccolo - ...Collegati da Portopiccolo, Andrea Delogu e Stefano De Martino saranno i condottieri del quarto appuntamento delHits. Questa, quindi, sarà una serata dedicata alla musica e al divertimento. E, vi assicuriamo, scoprendo un po' gli ospiti che si alterneranno stasera sul palco siamo certi che ne vedremo ...Nuovo appuntamento con il TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia.Scopriamolo insieme con la guida di Solodonna. Su Rai 1: Mia e il leone bianco, Rai 2: TIM Summer Hit, Canale 5: Zelig, La7: In Onda, Italia 1: Chicago P.D. Riportiamo di seguito i programmi in onda ...