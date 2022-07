Svizzera | mamma si butta nel precipizio con i figlioletti di 2 e 4 anni | tutti morti

himeralive : Una tragedia si è consumata in Svizzera, al Creux du Van, l'anfiteatro naturale roccioso nel cantone svizzero di Ne… - infoitestero : Svizzera, mamma 37enne si getta dal dirupo con i figli di 2 e 4 anni - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #svizzera, mamma si getta nel precipizio con i figli di 2 e 4 anni: tutti morti - LiciaBon : RT @Gazzettino: #svizzera, mamma si getta nel precipizio con i figli di 2 e 4 anni: tutti morti -

Il Creux du Van (turismo) Berna, 25 luglio 2022 - Unadi 37 anni si è uccisa con i suoi bambini di 2 e 4 anni lanciandosi dal Creux du Van , anfiteatro naturale roccioso nel canton Neuchâtel. A lanciare ...Leggi anche > Ameba gli provoca mal di testa e allucinazioni, e il 13enne rischia la vita: 'Ha il 30% di possibilità di sopravvivere'SI GETTA NEL DIRUPO: COSA E' SUCCESSO L'allarme è stato ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...Una donna con i due figli sono stati trovati morti in Svizzera e, secondo le prime ricostruzioni della Procura e della Polizia, la madre si sarebbe volontariamente lanciata nel vuoto dal dirupo con i ...