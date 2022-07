Serie A: Gio Simeone ad un passo dal Napoli (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 17:41:25 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Efiglio maggiore di Simeone, Giovanni Simeoneproseguirà prevedibilmente in Serie A. Da settimane si vocifera quale sarà la prossima destinazione del campionato colitoe, tutto sembra indicare, che la firma per il Napoli nei prossimi giorni. Da quando ha lasciato l’Argentina per la Serie A, Gio Simeone è stato scoperto come uno dei grandi marcatori del campionato italiano. Per prima cosa ho indossato la maglia del Genovasuccessivamente attraversato Fiorentina, Cagliari e Hellas Verona. Tra tutte queste squadre, la più anziana dei Simeone ha segnato un totale di 71 gol. Elencato in Europa La sua grande prestazione lo ha reso un attaccante ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 17:41:25 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Efiglio maggiore di, Giovanniproseguirà prevedibilmente inA. Da settimane si vocifera quale sarà la prossima destinazione del campionato colitoe, tutto sembra indicare, che la firma per ilnei prossimi giorni. Da quando ha lasciato l’Argentina per laA, Gioè stato scoperto come uno dei grandi marcatori del campionato italiano. Per prima cosa ho indossato la maglia del Genovasuccessivamente attraversato Fiorentina, Cagliari e Hellas Verona. Tra tutte queste squadre, la più anziana deiha segnato un totale di 71 gol. Elencato in Europa La sua grande prestazione lo ha reso un attaccante ...

