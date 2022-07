Sei Sorelle, anticipazioni spagnole: la vendetta di Elisa (Di lunedì 25 luglio 2022) Proseguono le vicende della soap Sei Sorelle, in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 16:00. Ricordiamo che le puntate possono essere riviste anche in replica su RaiPlay. Le anticipazioni spagnole si concentrano su Blanca e Cristobal, che non riescono a resistere al loro amore. Tuttavia, come svelano gli spoiler di Sei Sorelle, il destino riserverà loro amare sorprese. Sei Sorelle nuove anticipazioni: Blanca disposta a tutto per Cristobal Come narrano le nuove anticipazioni di Sei Sorelle, Blanca e Cristobal saranno sempre più innamorati. Cristobal è entusiasta di mostrare alla sua amata la nuova casa dove andranno ad abitare, smettendola una volta per tutte di nascondersi e vivendo così la loro storia alla luce del sole. Ma non sarà così semplice ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 25 luglio 2022) Proseguono le vicende della soap Sei, in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 16:00. Ricordiamo che le puntate possono essere riviste anche in replica su RaiPlay. Lesi concentrano su Blanca e Cristobal, che non riescono a resistere al loro amore. Tuttavia, come svelano gli spoiler di Sei, il destino riserverà loro amare sorprese. Seinuove: Blanca disposta a tutto per Cristobal Come narrano le nuovedi Sei, Blanca e Cristobal saranno sempre più innamorati. Cristobal è entusiasta di mostrare alla sua amata la nuova casa dove andranno ad abitare, smettendola una volta per tutte di nascondersi e vivendo così la loro storia alla luce del sole. Ma non sarà così semplice ...

