Sabaudia | autocarro si schianta contro un albero Morto il conducente 44enne | grave il passeggero

CorriereCitta : Si schianta contro un albero con l’autocarro: morto un 44enne di Sabaudia, grave l’amico -

... il mezzo ha urtato violentemente contro un albero al lato della strada e nell'impatto un uomo di 44 anni diche stava guidando l'ha perso la vita. Nell'impatto il veicolo è stato ...... il mezzo ha urtato violentemente contro un albero al lato della strada e nell'impatto un uomo di 44 anni diche stava guidando l'ha perso la vita. Nell'impatto il veicolo è stato ...I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente Un incidente fatale sul litorale laziale, nelle vicinanze di Sabaudia. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, un autocarro è finito contro un ...Terribile incidente questa notte sulla Migliara 47, tra Borgo San Donato e Pontinia. Un autocarro, dopo aver sbandato per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada, andando a schiant ...