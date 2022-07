Ricordiamoci delle persone oneste e del sistema sanitario, ora che potremo dire la nostra (Di lunedì 25 luglio 2022) “Nel Paese dei furbi, se gli onesti un giorno decidessero di sfilare per contarsi e riconoscersi non avrebbero bisogno di bloccare viale e corsi, basterebbe un vicolo” così recita la quarta di copertina di Vicolo degli Onesti, il romanzo storico di Raffaella Giuri (Linea Edizioni 2020). In questo momento non possiamo permetterci di dimenticare le persone oneste che possono dare un contributo. Pensavamo di avere il miglior governo possibile, seppur non eletto, e i giochi di partito, e di poltrone, lo hanno sotterrato. Ora dobbiamo vivere nella speranza (con la s minuscola!) di poter costruirne in appena sessanta giorni uno, eletto dai cittadini. Questa è la democrazia con tutti i suoi difetti. Questa è la Costituzione di padri fondatori dopo aver avuto la dittatura. Impegniamoci da cittadini. Non programmiamo fughe quell’unica domenica dopo tanto tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) “Nel Paese dei furbi, se gli onesti un giorno decidessero di sfilare per contarsi e riconoscersi non avrebbero bisogno di bloccare viale e corsi, basterebbe un vicolo” così recita la quarta di copertina di Vicolo degli Onesti, il romanzo storico di Raffaella Giuri (Linea Edizioni 2020). In questo momento non possiamo permetterci di dimenticare leche possono dare un contributo. Pensavamo di avere il miglior governo possibile, seppur non eletto, e i giochi di partito, e di poltrone, lo hanno sotterrato. Ora dobbiamo vivere nella speranza (con la s minuscola!) di poter costruirne in appena sessanta giorni uno, eletto dai cittadini. Questa è la democrazia con tutti i suoi difetti. Questa è la Costituzione di padri fondatori dopo aver avuto la dittatura. Impegniamoci da cittadini. Non programmiamo fughe quell’unica domenica dopo tanto tempo ...

