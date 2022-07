Orban getta la maschera | ' Non vogliamo mescolarci a razze extra - europee' - Esteri - quotidiano net

Ienaridens2 : @vanduz2 @GiovaQuez Libertà e democrazia sono quelli di orban, erdogan o di chi altro? Ah degli USA e getta che han… -

L'HuffPost

Victor, premier ungherese Budapest, 25 luglio 2022 - Gli ungheresi non vogliono mescolarsi con razze extra - europee come fa il resto d'Europa, è la dichiarazione choc del premier Viktor, riportata dal giornale Nepszava., intervenuto al Tusvanyos Summer, in Romania, ha parlato di immigrazione, del fatto che nel Vecchio Continente sia incontrollata e ormai permanente. ......attaccato il Commissario europeo perché è ungherese ed è stato indicato dal governo, reo in ... La Germaniabenzina sul fuoco, Bruxelles gioca alla guerra e la situazione non potrà che ... La politica al collasso chiamò Draghi, la politica suicida se ne libera (di A. De Angelis) Budapest, 25 luglio 2022 - Gli ungheresi non vogliono mescolarsi con razze extra-europee come fa il resto d'Europa, è la dichiarazione choc del premier Viktor Orban, riportata dal giornale Nepszava. O ...