Omicron 5, pronto il piano del governo: attenzione a quarantena e mascherine (Di lunedì 25 luglio 2022) I prossimi mesi saranno molto delicati per quanto riguarda il tema Covid. Il governo sta preparando un piano per arginare Omicron 5 per l’autunno e l’inverno. Particolare attenzione a quarantena e mascherine. Ecco cosa potrebbe accadere. L’attuale situazione politica è molto instabile. La fine del governo Draghi ha aumentato i dubbi di tantissimi italiani. Nonostante il Premier sia dimissionario, le opere già iniziate possono essere portate a termine prima delle nuove elezioni. Tra aiuti e altre misure, il governo pare intenzionato a stabilire per i prossimi mesi il piano anti-covid. Adobe StockLa crisi politica ha portato ancora più incertezza su vari temi. Di certo, la pandemia è ancora in atto e i prossimi mesi ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 luglio 2022) I prossimi mesi saranno molto delicati per quanto riguarda il tema Covid. Ilsta preparando unper arginare5 per l’autunno e l’inverno. Particolare. Ecco cosa potrebbe accadere. L’attuale situazione politica è molto instabile. La fine delDraghi ha aumentato i dubbi di tantissimi italiani. Nonostante il Premier sia dimissionario, le opere già iniziate possono essere portate a termine prima delle nuove elezioni. Tra aiuti e altre misure, ilpare intenzionato a stabilire per i prossimi mesi ilanti-covid. Adobe StockLa crisi politica ha portato ancora più incertezza su vari temi. Di certo, la pandemia è ancora in atto e i prossimi mesi ...

gio_messina : RT @j4ckol0: Albert Bourla, ceo di #Pfizer: 'Vaccino anti-Omicron pronto in 100 giorni, poi richiami per i prossimi 5-10 anni'... Secondo v… - CentroPagina : Raggiunto il picco pandemico nelle #Marche, ma non cala ancora la pressione negli #ospedali e tanto meno nei pronto… - timidisorrisi : RT @negromanten1: Nuovo virus ingegnerizzato fatto passare per una variante (omicron 5), e guarda caso la pfizer avrà già mRNA aggiornato e… - ebarbieri311 : RT @negromanten1: Nuovo virus ingegnerizzato fatto passare per una variante (omicron 5), e guarda caso la pfizer avrà già mRNA aggiornato e… - Socratico_ : RT @negromanten1: Nuovo virus ingegnerizzato fatto passare per una variante (omicron 5), e guarda caso la pfizer avrà già mRNA aggiornato e… -