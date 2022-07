Napoli | Osimhen su Spalletti | «È un top allenatore | l’ideale per me in questo momento»

Leggi su calcionews24

Victor Osimhen, bomber del Napoli, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del suo rapporto con Luciano Spalletti – «È un allenatore top: ogni giorno tenta di motivarmi e di fami sfruttare al massimo il potenziale che ho. Penso che sia il tecnico ideale per me in questa fase: lui è una delle ragioni per cui do sempre il massimo. Sono felice quando è soddisfatto delle mie prestazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.