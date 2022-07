Milan, Chukwuemeka non è un ripiego: considerato alla pari di Renato Sanches. Le ultime (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri non considererebbero Chukwuemeka un ripiego a Renato Sanches. Le ultime Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Carney Chukwuemeka non sarebbe considerato dal Milan un’alternativa a Renato Sanches ma un acquisto sullo stesso livello del centrocampista del Lille. I rossoneri non lo considerano né un ripiego né un piano B, ma un potenziale elemento con cui colmare il vuoto lasciato da Kessie. Come per il portoghese del Lilla, la spesa per arrivare a Chukwuemeka si aggira sui 15 milioni: l’Aston Villa vorrebbe incassarne 20, ma il suo gioiellino tra un anno andrà in scadenza di contratto e non c’è troppo margine per fare gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato: i rossoneri non considererebberoun. LeCome riportato da La Gazzetta dello Sport, Carneynon sarebbedalun’alternativa ama un acquisto sullo stesso livello del centrocampista del Lille. I rossoneri non lo considerano né unné un piano B, ma un potenziale elemento con cui colmare il vuoto lasciato da Kessie. Come per il portoghese del Lilla, la spesa per arrivare asi aggira sui 15 milioni: l’Aston Villa vorrebbe incassarne 20, ma il suo gioiellino tra un anno andrà in scadenza di contratto e non c’è troppo margine per fare gli ...

