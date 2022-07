Maserati Project24, nata per aggredire la pista (Di lunedì 25 luglio 2022) La Maserati Project24 è una novità nell'azienda del Tridente, che mai prima d'ora si era lanciata in un progetto del genere. Questa vettura, infatti, è una supercar non omologata per l'utilizzo stradale ma non è stata nemmeno sviluppata per prendere parte a qualche competizione automobilistica, come per esempio accadde anni fa con la MC12. Di che cosa si tratta dunque? Di un'auto speciale, pensata per soli sessantadue clienti facoltosi e molto veloci, sicuramente appassionati della guida in pista, unico luogo adatto per esplorarne completamente il potenziale. La base di partenza è quella della MC20 (qui la nostra prova) che è stata resa più estrema e dotata di tecnologie più avanzate. Il motore V6 Nettuno, per esempio, è stato modificato con nuovi turbocompressori portando la potenza fino a 740 CV. Il cambio, invece, non ha più otto ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 25 luglio 2022) Laè una novità nell'azienda del Tridente, che mai prima d'ora si era lanciata in un progetto del genere. Questa vettura, infatti, è una supercar non omologata per l'utilizzo stradale ma non è stata nemmeno sviluppata per prendere parte a qualche competizione automobilistica, come per esempio accadde anni fa con la MC12. Di che cosa si tratta dunque? Di un'auto speciale, pensata per soli sessantadue clienti facoltosi e molto veloci, sicuramente appassionati della guida in, unico luogo adatto per esplorarne completamente il potenziale. La base di partenza è quella della MC20 (qui la nostra prova) che è stata resa più estrema e dotata di tecnologie più avanzate. Il motore V6 Nettuno, per esempio, è stato modificato con nuovi turbocompressori portando la potenza fino a 740 CV. Il cambio, invece, non ha più otto ...

megamodo : Maserati presenta Project24, un progetto (indicato con un nome in codice) per un numero limitato di auto supersport… - fattiamotore : Maserati Project24, la supersportiva nata per correre in pista – FOTO - donuts_1404 : #maserati presenta Project24, che dalla MC20 ne eredita le caratteristiche tecniche, ma estremizzate. Qui, Nettuno… - videomotorsIT : Maserati: se la MC20 non basta, c’è la Project24 // - infoitscienza : Maserati: se la MC20 non basta, c'è la Project24 -