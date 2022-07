Lampedusa, altri 7 sbarchi in poche ore: nell'hotspot i migranti sono 1.871 (Di lunedì 25 luglio 2022) commenta sono 1.871 i migranti ospiti all'hotspot di Lampedusa , a fronte dei 350 posti disponibili. A loro si sono aggiunti 22 tunisini che si trovavano su un'imbarcazione di 5 metri, che sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 luglio 2022) commenta1.871 iospiti all'di, a fronte dei 350 posti disponibili. A loro siaggiunti 22 tunisini che si trovavano su un'imbarcazione di 5 metri, chestati ...

