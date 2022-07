La signora in Senza veli fuori controllo | ci prova con il delfino e finisce malissimo | VIdeo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 luglio 2022) Unda qualche giorno sta facendo il giro del web indignando animalisti e non solo. Siamo in Olanda, nelle acque non proprio caldissime del mare di fronte all'amena Zandvoort. Una donna invede unnuotare a pochi passi dalla riva. Il mammifero d'acqua è visibilmente spaventato e disorientato, ma la bagnante non se ne cura e anzi, divertita, non ci pensa un attimo. Appena ille è accanto, la corpulentadecide di salirci sopra e mettersi a cavalcioni del povero animale. Tutto intorno, gli altri bagnanti assistono alla scena in visibilio, con tanto di urletti isterici, applausi a scena aperta e incitamenti. Fortunatamente, ilnon è domabile e la donna non riesce nel suo intento, cadendo più volte in mare dopo ...