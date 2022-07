Juventus, chiusa campagna abbonamenti: più di 20mila tessere acquistate (Di lunedì 25 luglio 2022) L’entusiasmo dei tifosi della Juventus è alle stelle, considerando una campagna acquisti che ha riservato alcune gradite soprese. La dirigenza bianconera è infatti riuscita a portare a Torino giocatori del calibro di Paul Pogba e Angel Di Maria; eccezionali talenti che si aggiungono a un muro come Bremer, soffiato all’Inter, e in generale a innesti di valore a partire da gennaio. Questa situazione, unita alla voglia di riscatto dopo due anni senza Scudetto, hanno spinto i sostenitori della Juventus ad acquistare rapidamente degli abbonamenti per l’Allianz Stadium, per una cifra pari a 20mila e 200 tessere annuali complessivamente. La Juventus vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista e…i tifosi sono pronti a sostenerla con il solito sostegno caloroso ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) L’entusiasmo dei tifosi dellaè alle stelle, considerando unaacquisti che ha riservato alcune gradite soprese. La dirigenza bianconera è infatti riuscita a portare a Torino giocatori del calibro di Paul Pogba e Angel Di Maria; eccezionali talenti che si aggiungono a un muro come Bremer, soffiato all’Inter, e in generale a innesti di valore a partire da gennaio. Questa situazione, unita alla voglia di riscatto dopo due anni senza Scudetto, hanno spinto i sostenitori dellaad acquistare rapidamente degliper l’Allianz Stadium, per una cifra pari ae 200annuali complessivamente. Lavuole tornare a recitare un ruolo da protagonista e…i tifosi sono pronti a sostenerla con il solito sostegno caloroso ...

GiovaAlbanese : Chiusa la campagna abbonamenti #Juventus per la stagione 22/23: 20.200 tessere vendute, il 73% dell'ultima stagione… - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Juventus, chiusa campagna abbonamenti: più di 20mila tessere acquistate - sportface2016 : #Juventus, chiusa campagna abbonamenti: più di 20mila tessere acquistate - LucaMaritano : RT @GiovaAlbanese: Chiusa la campagna abbonamenti #Juventus per la stagione 22/23: 20.200 tessere vendute, il 73% dell'ultima stagione pre… - ZonaBianconeri : RT @newsjlive: ?? Chiusa la campagna abbonamenti #Juventus per la stagione 22/23: 20.200 tessere vendute, il 73% dell'ultima stagione pre Co… -