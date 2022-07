Hacker in azione all’Agenzia delle Entrate: bucati i sistemi, chiesto il riscatto: “Senza soldi divulgheremo 78 giga di dati” (Di lunedì 25 luglio 2022) LockBit ha pubblicato nel dark web la notizia di aver sottratto tramite malware 78 giga byte di dati dalla Agenzia delle Entrate, intimando un ultimatum di cinque giorni per il pagamento del riscatto per la restituzione di documenti, scansioni, rapporti finanziari e contratti, di cui presto verranno pubblicati degli screenshot esemplificativi del materiale rubato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 luglio 2022) LockBit ha pubblicato nel dark web la notizia di aver sottratto tramite malware 78byte didalla Agenzia, intimando un ultimatum di cinque giorni per il pagamento delper la restituzione di documenti, scansioni, rapporti finanziari e contratti, di cui presto verranno pubblicati degli screenshot esemplificativi del materiale rubato. L'articolo .

