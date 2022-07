F1, Charles Leclerc e la Ferrari ancora padroni del proprio destino: ma ora bisogna vincerle tutte (Di lunedì 25 luglio 2022) L’errore individuale che ha compromesso la gara del Gran Premio di Francia 2022 di Formula 1 per Charles Leclerc può pesare molto, sia per un possibile contraccolpo psicologico (anche se il monegasco sembra già carico e determinato per il prossimo appuntamento in Ungheria) sia in ottica classifica del Mondiale. Dall’altro lato c’è il Campione del Mondo in carica che non sbaglia un colpo, e se Leclerc viene meno per errori personali o di strategia da parte del suo team, ecco che Max Verstappen ne approfitta e allunga, sempre di più: quando mancano dieci Gran Premi per la fine della stagione l’olandese ha un vantaggio di ben 63 punti sul pilota della Ferrari. Utilizzare termini o espressioni drammatiche o catastrofiche è però inutile, perché è inevitabile il dispiacere per quanto avvenuto ieri in gara in Francia, è ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) L’errore individuale che ha compromesso la gara del Gran Premio di Francia 2022 di Formula 1 perpuò pesare molto, sia per un possibile contraccolpo psicologico (anche se il monegasco sembra già carico e determinato per il prossimo appuntamento in Ungheria) sia in ottica classifica del Mondiale. Dall’altro lato c’è il Campione del Mondo in carica che non sbaglia un colpo, e seviene meno per errori personali o di strategia da parte del suo team, ecco che Max Verstappen ne approfitta e allunga, sempre di più: quando mancano dieci Gran Premi per la fine della stagione l’olandese ha un vantaggio di ben 63 punti sul pilota della. Utilizzare termini o espressioni drammatiche o catastrofiche è però inutile, perché è inevitabile il dispiacere per quanto avvenuto ieri in gara in Francia, è ...

SkySportF1 : ? LECLERC CONTRO LE BARRIERE ?? La gara di Charles finisce così quando era in testa LIVE ? - SkySportF1 : ?? L'URLO DI LECLERC ?? Charles disperato dopo l'incidente I risultati ? - SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - annalisa_armani : @LeclercNews @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari Forza Charlesssssssssssssssssss siamo tutti con te!!!!! - 2al3ssia : RT @ifonlypeach: finchè non ci seppelliscono @Charles_Leclerc, lo capisci? finchè non ci seppelliscono -