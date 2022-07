Da modella di Victoria’s Secret a designer di bikini | chi è Candice Swanepoel

(Di lunedì 25 luglio 2022) Conosciuta per aver calcato le passerelle di Victoria’sper 8 anni,è prima di tutto unadi fama internazionale. Negli anni ha sorpreso i propri fan sfilando per alcuni dei brand più importanti al mondo e con una linea diche è molto amata dalle star. Il suo profilo Instagram vanta 17,9 milioni di follower, con i quali condivide il suo gusto per la moda e look di tendenza. Bellissima, poliedrica e dallo stile ultra glamour: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei. Chi èpuò essere considerata una delle veterane di Victoria’s. La sua carriera ha inizio nei primi anni 2000, quando viene scoperta in un mercatino delle pulci nella ...

la Repubblica

... ex calciatore del Real Madrid, e di sua moglie, laPilar Rubio. Perciò Dani Garcia e il ... Solo che lo chef non aveva tenuto conto del fatto che al matrimonio era stata invitata anche...... o troppo altra, magra grassa...' Gambe lunghissime, occhi azzurri, capelli biondi, esteticamente potrebbe essere la copia reale di una barbie, lae attrice svedeseSilvstedt si è ... Victoria Vergara, surfista e modella: «Sulle onde, come in passerella, la performance dura un attimo» Nella campagna inclusiva di Victoria’s Secret tutto è sexy, e quindi niente lo è più. Alla ricerca della ridefinizione dei confini per poter comprendere i fenomeni ...Victoria Silvstedt si racconta in un'intervista: dall'esordio in compagnia dell'amica Melania Trump, al successo grazie alle foto "senza veli" su Playboy ...