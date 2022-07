Controlli e denuncia della Polizia nel weekend ad Ischia (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Intenso weekend di Controlli per gli agenti del Commissariato di Ischia che hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio isolano. Nella zona portuale del comune isolano capoluogo gli uomini del vice questore Ciro Re hanno controllato un uomo trovandolo in possesso di uno smartphone, un accendino e un set di cacciaviti accertando che lo stesso è sottoposto alla misura dell’avviso orale e pertanto lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per aver violato la misura cui è sottoposto; l’uomo tra l’altro svolgeva l’attività di ormeggiatore senza averne i titoli, risultando di fatto abusivo. Numerosi i Controlli nelle zone della “movida” ischitana, in particolare in località ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Intensodiper gli agenti del Commissariato diche hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio isolano. Nella zona portuale del comune isolano capoluogo gli uomini del vice questore Ciro Re hanno controllato un uomo trovandolo in possesso di uno smartphone, un accendino e un set di cacciaviti accertando che lo stesso è sottoposto alla misura dell’avviso orale e pertanto lo hannoto per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per aver violato la misura cui è sottoposto; l’uomo tra l’altro svolgeva l’attività di ormeggiatore senza averne i titoli, risultando di fatto abusivo. Numerosi inelle zone“movida” ischitana, in particolare in località ...

