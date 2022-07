Ciclismo | Vincenzo Nibali | “Forse un italiano può vincere il Tour a 28 anni e non a 22 Sono sotto choc per Miguel Angel Lopez”

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ilde France 2022 è ormai giunto alla conclusione: nella giornata di ieri, la passerella finale in quel di Parigi ha posto termine alla Grande Boucle, che ha visto trionfare meritatamente alla luce di quanto visto tappa dopo tappa Jonas Vingegaard. Adesso è tempo di bilanci, di commenti, di opinioni, di analisi. Particolarmente interessanti i commenti rilasciati in un’intervista a La Stampa disu questode France intenso; l’azzurro è non solo l’ultimoad aver vinto il(2014), ma anche ad aver conquistato una tappa (2019): “Credo che per avere un altroin maglia gialla passerà un po’ di tempo. Nessuna nostalgia nel vedere le tappe da casa, mi sento ancora un corridore e non penso al passato“. Inevitabilmente lo Squalo ha ...

OA Sport

...Nibali ONLY ITALY Nibali si sente "ancora un corridore", non pensa al passato. Lo rivela ... La stretta di mano con Pogacar uno spot per il. Quando un italiano vincerà di nuovo in ...Un'edizione che mette in ombra alcune Boucle - pur belle, pensiamo aNibali 2014 - che ... una squadra che ha ridefinito i contorni del 'supportare' un campione, con unarioso, ... Ciclismo: domani torna in gara Vincenzo Nibali, appuntamento alla Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika TOUR DE FRANCE - Niente da fare. Anche nel 2022 ci dobbiamo accontentare di qualche paizzamento al Tour che sono anche pochi (un 2° posto per Bettiol e un 3° ...Continua la serie nera dell’Italia: non vinciamo una tappa da 3 edizioni complete, ultimo successo con Nibali nel 2019. Segnali positivi da Mozzato e Velasco ...