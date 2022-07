Chiariello: “Addio Mertens al Napoli, nessuno dice la verità. Azzurri in campo con tre scommesse…” (Di lunedì 25 luglio 2022) Umberto Chiariello commenta l’Addio di Mertens al Napoli e fa il punto sul mercato del club di Aurelio De Laurentiis. Napoli – Chiariello – Mertens. Umberto Chiariello volto storico di Campania sport, trasmissione di canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di cn24tv. Ecco le sue parole: “Sto detestando il tifo napoletano, lo dico apertamente: l’aria di catastrofismo la trovo detestabile. Credo che quando c’è una rifondazione in atto, come tale è e non si discute che sia così, visto che sono andati via tutti i senatori e 31enni a salire, è evidente che bisogna avere la pazienza di aspettare e poi giudicare. Che poi, chi vince lo scudetto di agosto puntualmente non lo vince a maggio/giugno. Tutti abbiamo perculato le griglie della ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022) Umbertocommenta l’diale fa il punto sul mercato del club di Aurelio De Laurentiis.. Umbertovolto storico di Campania sport, trasmissione di canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di cn24tv. Ecco le sue parole: “Sto detestando il tifo napoletano, lo dico apertamente: l’aria di catastrofismo la trovo detestabile. Credo che quando c’è una rifondazione in atto, come tale è e non si discute che sia così, visto che sono andati via tutti i senatori e 31enni a salire, è evidente che bisogna avere la pazienza di aspettare e poi giudicare. Che poi, chi vince lo scudetto di agosto puntualmente non lo vince a maggio/giugno. Tutti abbiamo perculato le griglie della ...

