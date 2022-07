Caso Archie, il padre ha un infarto dopo la sentenza: “Staccate la spina” (Di lunedì 25 luglio 2022) Il padre di Archie Battersbee, il dodicenne che ha tentato il suicidio, ha avuto un infarto dopo la sentenza di coma irreversibile. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) IldiBattersbee, il dodicenne che ha tentato il suicidio, ha avuto unladi coma irreversibile. su Donne Magazine.

