Canada, il mea culpa di Papa Francesco ai nativi: «Chiedo perdono, contro di voi la Chiesa ha fatto errori devastanti» (Di lunedì 25 luglio 2022) «Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho nell’animo: un pellegrinaggio penitenziale». Papa Francesco si è rivolto così alle comunità native del Canada nel discorso tenuto oggi, 25 luglio, nell’ex scuola residenziale Ermineskin durante il suo storico viaggio a Maskwacis per chiedere perdono per gli abusi commessi nelle scuole cattoliche contro i popoli indigeni. «Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, per implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi». Accanto agli ex istituti cattolici del Canada sono stati ritrovati negli ultimi mesi i resti di centinaia di corpi appartenenti ai bambini ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) «Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho nell’animo: un pellegrinaggio penitenziale».si è rivolto così alle comunità native delnel discorso tenuto oggi, 25 luglio, nell’ex scuola residenziale Ermineskin durante il suo storico viaggio a Maskwacis per chiedereper gli abusi commessi nelle scuole cattolichei popoli indigeni. «Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, per implorare da Dio, guarigione e riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi». Accanto agli ex istituti cattolici delsono stati ritrovati negli ultimi mesi i resti di centinaia di corpi appartenenti ai bambini ...

