Calciomercato Cagliari, rinforzi per Liverani: si attende una risposta dal Torino per Segre (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù hanno individuato in Segre un buon rinforzo e attendono una risposta dal Torino Continua senza sosta la sessione di Calciomercato estiva in casa Cagliari, intenzionato a tornare subito in Serie A. Dopo l'arrivo di Gianluca Lapadula, che oggi dovrebbe diventare rossoblù, il club sardo punta già a un altro rinforzo. La squadra rossoblù – come ricorda questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport – sta aspettando la risposta dal parte del Torino in merito al centrocampista Jacopo Segre. Si attendono novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

